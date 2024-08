Nestlé-Präsident Paul Bulcke soll gegenüber dem ehemaligen Chef des Konzerns, Mark Schneider, schon längere Zeit skeptisch gewesen sein. «Wir sind in diese Situation hineingewachsen», sagte Bulcke in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Den Ursprung lag gemäss der «SonntagsZeitung» darin, dass Schneider gerne erklärte, warum es bei Nestlé neuen Wind brauche. Bulke habe dies als ehemaliger CEO nicht gerne gehört. Ab dem Herbst 2023 habe es zu kriseln begonnen, schrieb die «NZZ am Sonntag». Aufgrund ihres Alters dürften Bulcke und der Nachfolger Schneiders, Laurent Freixe, nicht lange an der Spitze des Konzerns stehen, schrieben die Zeitungen. «Übergangslösungen sind nie gut», sagte Bulcke darauf angesprochen zur «NZZ am Sonntag». Für «SonntagsBlick» steht fest: «Stellt sich der Erfolg nicht bald ein ist Bulcke der Nächste, der gehen muss.»