In fast 30 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt in der Schweiz sind mittlerweile Männer die Opfer. Verzeichnete der Bund 2009 noch rund 2300 männliche Geschädigte, sind es heute bereits 3400, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Dass sie dabei bloss psychische Gewalt erleiden würden, ist ein Irrtum. So gab es im letzten Berichtsjahr 2022 im häuslichen Umfeld fast gleich viele versuchte Tötungsdelikte an Männern wie an Frauen. Die Polizeien verzeichneten 41 schwere Körperverletzungen an Männern und 79 an Frauen. Auch bei der häuslichen Gewalt im Alter findet eine Angleichung der Geschlechter statt: Bei der Unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter betrafen letztes Jahr 36 Prozent der Meldungen Männer, im Jahr zuvor waren es noch 24 Prozent.