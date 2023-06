Der Krankenkassenverband Santésuisse und der Spitalverband H+ wollen die Pauschalen in Arztpraxen senken. Sie werden am Montag bei der zuständigen Organisation ein entsprechendes Tarifwerk einreichen, wie "SonntagsBlick" schrieb. Es handle sich um eine Kompromisslösung, die allen Tarifpartnern gerecht werde, sagte Santésuisse-Direktorin Verena Nold. Am meisten komme der Vorschlag frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzte entgegen: Noch fünf Prozent der Patientenkontakte sollen mit einer Pauschale vergütet werden. In früheren Vorschlägen waren es doppelt so viele. Der Krankenkassenverband Curafutura und die Ärztegesellschaft FMH wollten sich nicht vorab zum Vorschlag äussern.