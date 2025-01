«SonntagsBlick»:

Die Chefin der Internen Revision des Bundesamts für Strassen (Astra) und ihre Stellvertreterin haben teure Hotelaufenthalte für Workshops gebucht. Wie der «SonntagsBlick» unter Berufung auf interne Unterlagen schreibt, verbrachten die beiden drei Nächte in einem Wellnesshotel in Leukerbad VS für 1190 Franken - Anlass war ein «Online-Seminar». Nur eine Woche später folgte ein weiterer Aufenthalt mit drei Mitarbeitenden in einem 4-Sterne-Superior-Hotel in Thun BE . Die Übernachtungskosten würden dabei die reglementierte Limite von 250 Franken überschreiten. Astra-Direktor Jürg Röthlisberger genehmigte laut «SonntagsBlick» beide Ausgaben. Ein Sprecher des Amts erklärte auf Anfrage der Zeitung, der Rückzug habe die Zusammenarbeit gefördert, räumte jedoch räumte aber auch ein, dass Limiten überschritten wurden.