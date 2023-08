Die Post erhöht per 1. Januar 2024 die Preise für Pakete sowie A- und B-Post-Briefe. Die Post schrieb anfangs Juli in einer Mitteilung, dass die Preiserhöhungen «im Einvernehmen mit dem Preisüberwacher» zustande gekommen seien. Das stimmt jedoch nur bedingt, wie der «SonntagsBlick» schreibt. So dokumentieren interne Notizen, E-Mails und Briefe, die die Zeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat, dass sich das Büro des Preisüberwachers und die Verantwortlichen bei der Post im Vorfeld dieser Ankündigung einen heftigen Schlagabtausch geliefert hatten. Mitte Februar übermittelte die Post die geplanten Preismassnahmen an den Preisüberwacher. Der schickte am 8. März einen Brief an die Post, in dem er sich «irritiert» zeigte über die gemachten Eingaben - die Vorschläge hätten seine «rote Linie» deutlich überschritten.