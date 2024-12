«SonntagsBlick»

Der Schweizer Filmproduzent Karl Spoerri hat Kritik an der Schweizer Kulturpolitik geäussert. Der Film über die US-Autorin Patricia Highsmith, mit Helen Mirren und Alden Ehrenreich in den Hauptrollen, sollte ursprünglich in der Schweiz gedreht werden. Doch sowohl das Bundesamt für Kultur als auch die Zürcher Filmstiftung lehnten eine Förderung von insgesamt 500'000 Franken ab. Spoerri sieht darin eine verpasste Chance für den Filmstandort Schweiz. Wegen hoher Produktionskosten werde der Film nun grösstenteils in Italien und Grossbritannien gedreht. Er forderte von Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider, mehr Flexibilität in der Filmförderung wie in Österreich oder Skandinavien: «Nur so werden wir als Filmland Schweiz mehr Publikum bekommen und international an Relevanz gewinnen», sagte Spoerri im «SonntagsBlick». Nadine Adler Spiegel, Co-Leiterin der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, erklärte auf Anfrage der Zeitung dazu: «Unsere Mittel sind begrenzt, wir können nicht alles fördern, was wir gerne fördern würden.»