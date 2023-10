Das palästinensische Netzwerk Samidoun hat in der Schweiz zurzeit einen sicheren Hafen gefunden. Deutschland stufte die Gruppierung als antisemitisch und extremistisch ein, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz bereitet zurzeit ein Verbot von Samidoun in Deutschland vor. In Genf fand laut der Zeitung vergangenen Dienstag ein Treffen unter 40 Sympathisanten von Samidoun statt. Auch Aktivitäten in Basel und Zürich sind bekannt. Samidoun habe einen marxistisch-leninistischen Hintergrund und versuche sich in Organisationen einzuschleusen, sagte ein Experte der Zeitung. In der Schweiz könnte es für die Gruppierung nach Einschätzung der «NZZ am Sonntag» aber bald ungemütlich werden.