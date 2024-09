Die SVP will in der Schweiz nur noch europäischen Flüchtlingen Asyl gewähren. «Wir müssen das Recht auf Asyl neu definieren», sagte SVP-Präsident Marcel Dettling zur «NZZ am Sonntag». Die Schweiz solle sich auf die «Nachbarschaftshilfe in Europa, wenn die Menschen in Not sind» besinnen. Die Co-Präsidentin der SP, Mattea Meyer, zeigte sich «schockiert» über die Idee. Sie sei «schlicht unmenschlich», sagte sie der Zeitung. FDP-Vizepräsident Andrea Caroni sprach sich dafür aus, dass Menschen möglichst nahe ihrer Heimat Schutz suchen sollen. Doch müsse sich die Schweiz an ihre Verfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention halten.