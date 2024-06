Die steigende Naturgefahr in den Bergen durch die Folgen des Klimawandels führen laut der «NZZ am Sonntag» zu Klimaflucht aus den betroffenen Regionen. So müssen etwa Häuser aufgegeben werden, weil durch das Abtauen des Permafrosts Bergstürze zunehmen. Laut Experten sind solche Vorkommnisse keine Einzelfälle. «Wir werden in den Alpen Lebensraum verlieren», sagte Reinhard Steurer. Er ist Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Gewisse Täler würden sich durch den Klimawandel leeren. Momentan möge man Schäden nach Hochwassern und Murgängen wie jenen in der Schweiz noch beheben und die zerstörten Häuser wieder herrichten, sagte Steurer. «Aber wenn das zweimal oder dreimal passiert, und dann noch in einem ohnehin schon dünn besiedelten Gebiet, dann kann man einen Wiederaufbau sozioökonomisch nicht mehr rechtfertigen», so Steurer.