Mittelgrosse Schweizer Gemeinden haben bei einer Auswertung über die Lebenskosten am besten abgeschnitten. Diese Gemeinden bieten neben niedrigen Mieten und Kaufpreisen für Immobilien auch Vorteile bei den Steuern, Krankenkassenprämien und der lokalen Infrastruktur, wie die «NZZ am Sonntag» anhand einer Auswertung des Beratungsunternehmens Wüest und Partner schrieb. Die bestplatzierten Gemeinden lagen demnach in der Agglomeration oder im Mittelland entlang der Autobahn A1 zwischen Freiburg und der Ostschweiz. In der Deutschschweiz schwang Ried bei Kerzers FR obenaus. Auch die Erreichbarkeit des Wohnorts floss in die Auswertung mit ein. Am Ende des Ratings lagen abgelegene Gemeinden in den Kantonen Graubünden, Wallis und Tessin.