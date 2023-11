Vor sieben Wochen berichtete eine Studie von über 1000 Missbrauchsopfer in der Katholischen Kirche. Aufgrund eines Briefes des Berner Pfarrers Nicolas Betticher beauftragte der Papst eine Untersuchung gegen drei Bischöfe und einen Abt in der Schweiz. Daraufhin erhielt Betticher Todesdrohungen, wie er der «SonntagsZeitung» sagte. Und: «Ich habe vor meiner Tür einen aus Karton gebastelten Sarg gefunden, voller schwarzer Kreuze. Und an die Tür unserer Pfarrkirche Bruder Klaus hier in Bern hat jemand satanistische Zeichen gemalt.» Dennoch sieht der frühere Generalvikar jetzt eine Chance für ein Sondergericht in der Schweiz, eingesetzt vom Papst. Aber dafür müsse der Bundesrat in Rom vorsprechen, forderte er in der Zeitung.