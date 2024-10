Nationalräte aller Parteien haben Bundesrat Beat Jans in einem scharfen Brief wegen mangelhafter Kommunikation bei Asylfragen kritisiert. Sie bemängelten in dem Brief laut einem Bericht der »Sonntagszeitung«, Jans halte ihnen gegenüber wichtige Informationen zurück. Das Schreiben verfasste die Aargauer SVP-Nationalrätin Martina Bircher. 22 von 23 Mitgliedern der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats stimmten dem Brief zu. In diesem würden konkrete Fälle verfehlter Informationspolitik genannt, wie die Roma-Problematik im Zusammenhang mit dem Schutzstatus S, hiess es im Bericht. Jans glänze durch Abwesenheit bei Asyl-Sitzungen, heiss es zudem. Jans' Sprecherin bestätigte den Empfang des Briefs. Zur Kritik sagte sie: »Bundesrat Beat Jans nimmt an Sitzungen der zuständigen Kommission teil, wenn Geschäfte des Bundesrats oder Geschäfte mit grosser politischer Tragweite traktandiert sind.«