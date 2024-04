In einem Brief hat sich ein eritreisches Kollektiv an Bundesrat Beat Jans gewandt und ihn auf die angespannte Situation in der Diaspora aufmerksam gemacht. Das Schreiben trägt das Datum vom 16. März, wie «SonntagsBlick» schreibt. Rund zwei Wochen später, am Ostersonntag, kam es am Rand eines Festes von Regimetreuen in Gerlafingen SO zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gruppen von Eritreern. Im Brief beklagen sich die Verfasser, die gegen das Regime opponieren, sie würden bespitzelt, unter Druck gesetzt und durch Propaganda-Aktionen der Regime-Getreuen provoziert. Justizminister Jans wird den Brief nicht selbst beantworten, er delegiert dies dem Staatssekretariat für Migration. Dieses sei damit beauftragt, auf das Schreiben zu reagieren, sagte ein Sprecher zur Zeitung. Zum Inhalt äusserte er sich nicht.