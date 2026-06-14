Ist die 10-Millionen-Grenze vor 2050 überschritten, müsste der Bundesrat alles tun, um wieder unter diese Limite zu kommen. Internationale Abkommen, die zu einem Bevölkerungswachstum führen, müsste er so rasch wie möglich kündigen. Bringt das alles und selbst Neuverhandlungen von Abkommen nichts, müsste in letzter Konsequenz das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt werden.