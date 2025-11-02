Die Schweiz setze sich an dieser 30. Uno-Klimakonferenz (COP 30) dafür ein, dass alle Länder ambitionierte neue Verminderungsziele einreichten. Dies betreffe insbesondere auch Länder mit einem grossen CO2-Ausstoss, so Wertli. Im Pariser Klimaübereinkommen verpflichteten sich fast alle Staaten der Welt dazu, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dazu müssen sie ihre nationalen Klimaziele alle fünf Jahre verschärfen.