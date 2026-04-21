Die Vorgabe für die Reichweite der Flugpetrol-Pflichtlager beträgt drei Montate oder 90 Tage des durchschnittlichen Absatzes der letzten drei Jahre an den Schweizer Flughäfen (d.h. ohne Basel). Aktuell hätten die Pflichtlager für Flugpetrol eine tiefere Reichweite, teilte ein Sprecher des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) am Dienstag auf Anfrage mit.