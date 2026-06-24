Auswirkungen auf die Gesundheit

Die Hitze macht teilweise auch den Spitälern zu schaffen: Das bekam das Universitätsspital Zürich zu spüren. Es verzeichnete zehn Prozent mehr Patientinnen und Patienten seit Beginn der Hitzetage, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. In den meisten Fällen hätten die Patientinnen und Patienten zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen, sich bei den hohen Temperaturen zu stark körperlich betätigt, sich zu lange in der Sonne aufgehalten oder hätten bereits Vorerkrankungen.