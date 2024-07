Gaspedal und Bremse für die Bürger

«Wir stimmen in einem einzigen Jahr mehr ab als die Bürger anderer Länder in ihrem ganzen Leben», rief der Bundesrat den rund 500 Besucherinnen und Besuchern in einem Festzelt am Bodenseeufer in Erinnerung. Anderswo würden die Leute auf die Strasse gehen, hier könnten sie zur Urne schreiten.