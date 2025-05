Die aus acht Angeboten mit einer Gesamtleistung von gut 1000 Megawatt ausgewählten fünf Projekte - alle mit CO2-neutralem Brennstoff - können zwischen 2027 und 2030 in Betrieb gehen. Eines befindet sich in Monthey VS, betrieben von Cimo. Weiter sind es die Anlagen Sisslerfeld 1 (Getec) und 2 (Sidewinder) in Eiken AG, eine Anlage in Stein AG (Getec) und das Reservekraftwerk Auhafen der Axpo in Muttenz BL.