Ziel sei es, die Ukraine sowohl bei der unmittelbaren Bewältigung des Krieges als auch bei ihrem langfristigen Wiederaufbau zu begleiten, fasste Gerber zusammen. Insgesamt zeigte er sich beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer und ihrem Willen, trotz des Krieges etwas aufzubauen.