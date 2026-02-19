Seit 2023 fanden in verschiedenen Ländern eine Reihe von hochrangigen Gipfeltreffen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) statt. Ein erster weltweiter KI-Gipfel fand in Grossbritannien statt. Es folgten weitere Treffen in Korea und Frankreich. Die Treffen sollen einen Austausch über die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz für die Gesellschaft oder in Bereichen wie Medizin, Klima oder Landwirtschaft ermöglichen.