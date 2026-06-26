Im Jahr 2022 war der sogenannten Gletscherschwundtag - jener Tag, an dem die gesamte im Winter angesammelte Schnee- und Eisreserve, geschmolzen ist - noch drei Tage früher als dieses Jahr. Die Gletscher schmolzen 2022 stärker als jemals zuvor - übers ganze Jahr hinweg verloren sie rund sechs Prozent ihrer Masse.