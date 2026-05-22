Die Milchproduktion lag im ersten Quartal 2026 gemäss Mitteilung um 6,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Bereits im letzten Quartal 2025 habe die Milcheinlieferung mit einem Plus von 7,4 Prozent auf einem Rekordniveau gelegen. Die Milchmengen würden damit nach wie vor über dem Bedarf liegen, schreibt die Branchenorganisation.