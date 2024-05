In den Medien werden vor allem SRF-Kulturchefin Susanne Wille und SRG-Geschäftsleitungsmitglied Bakel Walden als aussichtsreichste Bewerbende genannt. Möglich wäre demnach auch eine Co-Leitung mit beiden. Die «NZZ» brachte am Donnerstag noch CH Media-Chefredaktor Patrik Müller ins Spiel. Dieser habe aber erklärt, er wolle in ihrem Verlagshaus bleiben, schrieb CH Media.