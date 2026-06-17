Das Unternehmen plant, seine Managementstrukturen zu vereinfachen und Doppelspurigkeiten abzubauen. Die für Produktion und Verwaltung genutzten Immobilien sollen optimiert werden. Dazu gehört auch die Standortverschiebung der Generaldirektion in Bern. Dadurch erhofft sich die SRG 35,2 Millionen Franken weniger Ausgaben. Gleichzeitig betont sie, dass sie sich nach wie vor zu den Standorten in den Regionen bekennt. Sie sollen bestehen bleiben.