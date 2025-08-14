Neu wird die Werbung gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen von Inhalten eingeblendet, wie der Verband Schweizer Privat Fernsehen (VSPF), Swissstream, Suissedigital und die SRG am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Damit soll der Rückgang im Werbemarkt «zumindest teilweise» kompensiert werden - heute werden in der Schweiz bis zu 40 Prozent der TV-Inhalte zeitversetzt konsumiert.