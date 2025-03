Kanton Rechnung 2024 (in Mio. Franken) Budget 2024 (in Mio. Franken) Differenz (in Mio. Franken) ZH +150 -319 +469 BE -10,7 +8 -18,7 ZG +310,5 +161,8 +148,7 BL +157 -60 +217 BS +106 +67 +39 AG +143,8 0 +143,8 SO LU +293,2 -28,8 +322 NW +6,5 -6 +12,5 OW SZ +55,3 -50,4 +105,7 UR -11,8 -15 +3,2 SG -243,1 -170,1 -73 TG -121,7 -87,9 -33,8 AI -2,8 -10,8 +8 AR -12,9 -10,4 -2,5 GR +87,7 -50,1 +137,8 GL -9,4 -6,7 -2,7 TI VS FR GE +541 -48 +589 JU SH VD NE +56,4 +9,5 +46,9

(AWP)