In der Schweiz zeigten die jüngsten Fortschritte den Willen des Landes, die in der Verfassung verankerten Rechte in die Realität umzusetzen, so die Bundesrätin weiter. So sei die erste nationale Gleichstellungsstrategie in Kraft und es gebe koordinierte Aktionen von Bund, Kantonen, Gemeinden und NGOs zur Prävention und Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen.