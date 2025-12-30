3. Commerzbank plus 129,57 Prozent - Die Spekulation auf eine Übernahme durch Italiens Grossbank Unicredit verlieh dem Kurs steten Aufwind. Aber das deutsche Geldhaus wartete auch mit guten Nachrichten auf: Die Frankfurter schraubten im August im Abwehrkampf gegen die Unicredit ihr Gewinnziel für 2025 nach oben. Ein Stellenabbau soll dazu beitragen, dass die Commerzbank in den nächsten Jahren mehr Geld verdient - und ihre Aktionäre ihr treu bleiben, statt Anteile an die Unicredit zu veräussern.