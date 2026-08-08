Futterplanung ist in Schieflage

Pius Jöhl musste die ersten Tiere letzte Woche trotzdem «nach Hause» schicken. Aber auch dort dürfte die Situation schwierig bleiben. Insgesamt sei die Qualität von Futter und Wasser schlecht, sagt Jöhl. «Tausende Tiere» seien bereits krank. Mancherorts sei bereits auf die Winterrationen umgestellt worden. Ein Umstand, der dem Älpler Sorgen macht, denn das bringe die Futterplanung in Schieflage. «Das kann Monate dauern, bis sich die Lage wieder einpendelt», sagt er. Gute Lösungen seien für die Betriebe im Moment rar.