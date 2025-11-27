Damit sind die Vermögen nach einem leichten Rücksetzer kurz nach der Corona-Krise das dritte Jahr in Folge klar gestiegen, wie der am Freitag publizierten «Bilanz» zu entnehmen ist. Vor allem die gute Entwicklung an den Aktienmärkten hat die Vermögen anschwellen lassen.
Nicht wenige der reichsten Personen sind Gründer oder Erben von grossen globalen Konzernen, deren Wert an den Börsen teils deutlich gestiegen ist. Auch die stetig steigenden Immobilienpreise in der Schweiz kamen den Reichsten zugute. Gut die Hälfte der auf der Reichsten-Liste vertretenen Personen verfügt über ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Franken.
An der Spitze steht wie schon im Vorjahr der Chanel-Miterbe Gérard Wertheimer mit einem geschätzten Vermögen von 33 bis 35 Milliarden Franken. Darauf folgten die Roche-Erbenfamilien Hoffmann, Oeri und Duschmalé (30-31 Mrd.).
Auf Platz drei taucht erstmals der Italiener Andrea Pignataro auf, welcher mit seiner auf Finanzinformationen spezialisierten ION Investment Group zu einem Vermögen von 27 bis 28 Milliarden Franken gekommen ist und in St. Moritz wohnt.
cg/ra
(AWP)