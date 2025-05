Eines der zentralen Themen bei der 78. Weltgesundheitsversammlung in Genf ist das globale Pandemie-Abkommen. Die mehr als 190 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatten sich Mitte April nach zähen, gut dreijährigen Verhandlungen darauf geeinigt und wollen die Vereinbarung voraussichtlich am Dienstag beschliessen. Nach der Corona-Krise soll das Abkommen die Welt besser auf künftige Pandemien und Gesundheitskrisen vorbereiten. Ein Überblick über zentrale Punkte der Übereinkunft: