Der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter, der einen (sehr) hohen allgemeinen Grad an Zufriedenheit mit dem Leben aufweist, ist gemäss Berechnungen von Swiss Life aufgrund von Eurostat-Daten europaweit nirgends so hoch wie in der Schweiz. Generell sei die Schweizer Bevölkerung auch in anderen Altersgruppen allgemein zufriedener als in anderen europäischen Ländern. Pensionierte in Skandinavien, Österreich, Irland und Malta sind etwa auch mit ihrem Leben öfter zufrieden sind als unter 65-Jährige.