Besonders hoch sei die Wahrscheinlichkeit Opfer eines Diebstahls zu werden zudem gemäss den Zahlen der Axa in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Land, Genf und Solothurn. Am wenigsten betroffen seien Personen im Tessin, aber auch in Graubünden, im Wallis und im Kanton Glarus. Die regionalen Unterschiede seien indes «nicht abschliessend» zu erklären, so die Axa.