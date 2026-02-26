Weniger offene Stellen

Bei der Zahl der offenen Stellen ging der Rückgang weiter: So meldeten Unternehmen im vierten Quartal noch 86'000 offene Stellen, was 4,3 Prozent weniger sind als vor einem Jahr. Die Schwierigkeiten zur Rekrutierung von Fachpersonen habe sich zuletzt aber wenig verändert, schreibt das BFS.