Parallel dazu ging die Zahl der offenen Stellen deutlich zurück: Unternehmen meldeten 93'200 Vakanzen, 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachkräften nahmen ab. Nur noch 37,1 Prozent der Betriebe berichteten von Problemen, 2,2 Punkte weniger als vor einem Jahr.