Weiterhin sei der Grosshandel entscheidend an der rückläufigen Entwicklung beteiligt, teilte das BFS am Donnerstag auf Basis von provisorischen Ergebnissen mit. Er verbuchte im August gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat einen Umsatzrückgang von 19,3 Prozent, während der Bereich «Verkehr und Lagerei» ein Plus von immerhin 0,5 Prozent registrierte.