Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im Mai zum Vorjahresmonat um 8,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Es ist damit nach April (revidiert +10,3 Prozent) und März (revidiert +3,6 Prozent) der dritte positive Monat im Jahr 2026. Im Februar und Januar hatte jeweils ein Minus von 2,7 respektive 0,6 Prozent resultiert.