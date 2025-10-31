Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze legten im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Damit geht es wieder aufwärts, nachdem die Dienstleistungsumsätze seit März gesunken waren.