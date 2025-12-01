Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze legten im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Damit wurde der Aufwärtstrend aus dem Monat August beschleunigt fortgesetzt. Zuvor waren die Umsätze während mehrerer Monate zurückgegangen.