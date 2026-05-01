Der Rückgang im Februar ist insbesondere zurückzuführen auf gesunkene Umsätze in den Bereichen Rohstoffhandel (-12,4 Prozent), Schiff- und Luftfahrt (-9,6 Prozent) und Gastronomie (-1,1 Prozent) sowie auf freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (-2,9 Prozent). Höher waren die Umsätze dagegen im Grosshandel ohne Rohstoffe (+10,0 Prozent) sowie in den Bereichen Information und Kommunikation (+8,5 Prozent) sowie Beherbergungen (+3,9 Prozent).