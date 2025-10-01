Deutliche Rückgänge verzeichneten im Juli vor allem die Bereiche «Übriger Grosshandel ohne Rohstoffhandel» (-13,4 Prozent) oder «Information und Kommunikation (-6,5 Prozent). Positive Impulse kamen insbesondere aus den Bereichen »Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren« (+5,1 Prozent) oder aus dem Sektor »Beherbergung und Gastronomie" (+4,7 Prozent), wobei insbesondere die Beherberungen stark zugelegt haben.