Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im März zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Es ist damit der erste positive Monat im Jahr 2026. Im Februar und Januar war jeweils ein Minus von 2,9 respektive 0,8 Prozent resultiert.
Der Zuwachs im März ist insbesondere zurückzuführen auf gestiegene Umsätze in den Bereichen Informationsdienstleistungen (23,3 Prozent), sonstige wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen (9,8 Prozent) und Rohstoffhandel (7,4 Prozent) sowie auf Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen (6,3 Prozent).
Tiefer waren die Umsätze dagegen in den Bereichen Audiovisuelle Medien und Rundfunk (-13,5 Prozent) sowie im Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren (-13,4 Prozent) und bei der Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie (-8 Prozent).
(AWP)