Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im März zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Es ist damit der erste positive Monat im Jahr 2026. Im Februar und Januar war jeweils ein Minus von 2,9 respektive 0,8 Prozent resultiert.