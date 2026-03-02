Die um Arbeitstage-Effekte bereinigten Dienstleistungsumsätze legten im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im November und Oktober hatte das Wachstum noch bei 1,0 und 3,2 Prozent gelegen. Vor der Kehrtwende im August waren die Umsätze während mehrerer Monate zurückgegangen.
Haupttreiber der Abschwächung im Dezember war der Grosshandel, der insgesamt stagnierte (-0,1 Prozent) und ohne Rohstoffhandel sogar stark zurückging (-7,6 Prozent), besonders bei Nahrungsmitteln (-8,6 Prozent) und im übrigen Grosshandel (-11,2 Prozent). Demgegenüber blieb der Detailhandel robust mit +1,7 Prozent, getragen vom Nicht-Nahrungsmittelhandel (+3,5 Prozent), während Tankstellenumsätze weiter sanken (-3,9 Prozent).
Belastend wirkte zudem der Verkehrssektor (-7,1 Prozent), während Gastgewerbe (+3,1 Prozent) und Immobilien (+7,5 Prozent) weiterhin klar wuchsen.
to/ys
(AWP)