Die um Arbeitstage-Effekte bereinigten Dienstleistungsumsätze legten im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im November und Oktober hatte das Wachstum noch bei 1,0 und 3,2 Prozent gelegen. Vor der Kehrtwende im August waren die Umsätze während mehrerer Monate zurückgegangen.