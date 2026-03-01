TELEKOMMUNIKATION: Der Bund verordnet auf den 1. März hin neue Massnahmen bei Stromausfällen zugunsten des Mobilfunkverkehrs. Die Mobilfunkkonzessionärinnen dürfen den Mobilfunkverkehr bei einem Stromausfall nur so weit wie nötig einschränken. Nicht eingeschränkt werden dürfen unter anderem die Notrufdienste, der öffentliche Telefondienst, Grundversorgungsdienste für Hörbehinderte oder auch Radioprogramme. Sie müssen ebenfalls sicherstellen, dass der Zugang zum Internet gewährleistet ist und pro Gemeinde 99 Prozent der Kundschaft Zugang zu den mobilen Fernmeldediensten haben.