KURZARBEIT: Angesichts des nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Umfelds hat der Bundesrat beschlossen, die von 12 auf 24 Monate erhöhte Maximaldauer für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung (KAE) beizubehalten. Ab dem 1. August können Betriebe somit für ihre Angestellten weiterhin während höchstens 24 Monaten KAE beziehen. Die Verlängerung gilt bis zum 31. Januar 2027. Laut Prognosen des Bundes ist in nächster Zeit keine deutliche Verbesserung der Arbeitsmarktlage zu erwarten. Mit der Verlängerung sollen Arbeitsplätze erhalten und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden werden. Den betroffenen Betrieben bietet die Massnahme mehr Planungssicherheit.