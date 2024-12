AUSTAUSCHPROGRAMM: Ein neues Abkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über den Austausch von Stagiaires und jungen Berufsleuten soll die Mobilität dieser Personen zwischen beiden Ländern für einen begrenzten Zeitraum erleichtern. So können sie ihre Kompetenzen in ihrem Studien- oder Berufsbereich erweitern und ihre Fachkenntnisse vertiefen. Das Abkommen ersetzt das bestehende aus dem Jahr 1980 und tritt am 30. November 2024 in Kraft. Es gilt für Schweizer Staatsangehörige zwischen 18 und 35 Jahren. Die Teilnehmenden müssen sich entweder in Ausbildung befinden oder über einen Berufs- oder Hochschulabschluss verfügen. Auch Personen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, kommen für einen Austausch infrage, sofern sie eine gewisse Berufserfahrung nachweisen können.