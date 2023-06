Bei der ZKB etwa erhalten Kunden neu auf Sparkonten einen Zins von 0,75 Prozent bis zu einem Betrag von 50'000 Franken. Zuvor hatte die Bank Vermögen auf diesen Konten bis zu einem Betrag von 25'000 Franken mit 0,5 Prozent verzinst. Bei der Raiffeisen werden die Zinsempfehlungen für Sparkonten an die Raiffeisenbanken per 1. August 2023 erhöht. Die Höhe der neuen Zinsempfehlung wird aber erst in den nächsten Tagen festgelegt, wie ein Sprecher zur Nachrichtenagentur AWP sagte.