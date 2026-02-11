Strengere Auflagen

Die Demokraten in beiden Kammern ‌des Kongresses fordern strengere Auflagen für die Einwanderungsbehörde ​ICE und den Grenzschutz CBP. Beamte sollen ihnen zufolge im Einsatz keine Gesichtsmasken mehr tragen dürfen und stattdessen gut lesbare Namensschilder sowie Körperkameras (Bodycams) nutzen. Zudem sollen sie private Grundstücke nur noch mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss betreten dürfen. Die Republikaner lehnen dies ab und argumentieren, solche Einschränkungen könnten die Sicherheit der Beamten und ‌ihrer Familien gefährden. Die Demokraten verweisen darauf, dass diese Standards bei der Polizei längst üblich seien.