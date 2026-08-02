Aleksander Ceferin (58)

Mit dem Nahkampf kennt sich der UEFA-Präsident aus. Aleksander Ceferin war früher Karate-Kämpfer. Der Rechtsanwalt aus Slowenien gibt sich gerne als Gegenentwurf zu Gianni Infantino, hat beim Europäischen Fussball-Verband aber selbst die Vermarktung vehement vorangetrieben. Quasi zum Ende seiner Amtszeit als UEFA-Boss, da er 2027 nicht mehr kandidieren will, hat Ceferin den europäischen Protest gegen seinen FIFA-Widersacher organisiert. Nach einer gewissen Zeit brauche jede Organisation «frisches Blut», sagte er Anfang 2024. Ob das auch für ihn und die FIFA gilt?